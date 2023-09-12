NBA／聯盟決心遏止輪休風氣 只要兩名球星同場缺席就開罰

從去年開始，NBA就不斷針對現今聯盟輪休風氣做出對應手段，包括個人獎項的出賽場次限制，為的就是提高明星球員的出賽率和比賽的收視率。今天根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，聯盟計畫在新賽季訂出新規範，只要新賽季有球隊同場輪休兩名球星，聯盟就會祭出至少10萬美金的罰款。

根據報導，聯盟高層預計在美國時間本週三投票決議是否通過這項新規章，透過增訂輪休的限制，以防部分球隊為了季後賽而在全國轉播的賽事中過度輪休。而規章中所寫到的「明星球員」也有一套特定標準，定義是過去三個賽季入選全明星或最佳陣容的球員。

此外，規章內也提到「球隊應避免同場有超過一位明星球員無法出賽」、「確保球星在全國轉播和季中錦標賽可以上場」、「球隊需平衡主客場輪休比例，優先考慮在主場輪休」、「避免球星整季關機，或是限制上場時間」、「即使球星輪休，仍要待在場邊讓球迷看見」，以上政策執行將建立在聯盟的調查，也會有獨立的醫療審查。

不過聯盟也提出了合理輪休的但書，在例行賽的背靠背比賽，只要符合「開季前滿35歲、例行賽出賽時間達34,000分鐘、例行賽+季後賽出賽達1,000場」任一項即可被允許輪休。

違反輪休規定的罰款則採累加制，首次違規開罰10萬美元、第二次為25萬美元，之後每次違規都會較上次增加100萬美元。