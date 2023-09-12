NBA／火箭小波特黑歷史再添一筆 毆打女友遭警方逮捕
根據《紐約郵報》報導，火箭隊後衛小波特（Kevin Porter Jr.）周一在紐約曼哈頓一家酒店襲擊女友被逮。該名女子是前WNBA球員凱斯蕾（Kysre Gondrezick），警方發現她的臉和頸部有明顯傷口。
警方指出，小波特多次毆打女方還掐住脖子，被指控涉嫌襲擊和勒傷。NBA發言人表示已經知道相關案件，聯盟正在和火箭隊收集更多資訊。
小波特去年和火箭達成4年6344萬美元續約協議，不過只有2023-24賽季的1586萬美元受保障，因此如果火箭決定放棄他，只需支付1季薪水。
現年23歲的小波特場內外黑歷史都相當豐富，他2020年就曾被指控對女子施暴、無照駕駛及非法持械。2021年大鬧更衣室，還和球隊總管起爭執，最終騎士將他交易到火箭。他去年則和火箭助教盧卡斯（John Lucas）吵架，並亂扔東西。
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