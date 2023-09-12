NBA／回到最初的起點 湯普森1年約重返騎士

湯普森（Tristan Thompson）2011年被騎士隊以首輪第4順位選進，生涯前9季都效力騎士，2015年簽下5年8000萬美元大合約後，2016年就協助詹姆斯（LeBron James）奪冠。合約到期後他成為籃球浪人，陸續效力塞爾蒂克、國王、溜馬、公牛及湖人，如今又回到最初的起點。

湯普森的經紀人保羅（Rich Paul）向美聯社證實，湯普森和騎士簽下1年合約，上季例行賽尾聲加盟湖人，在季後賽出戰6場，平均只上場5.3分鐘，拿到1.8分1.7籃板。

現年32歲的湯普森進入聯盟後大多擔任藍領球員，他將提供騎士前場深度及經驗，生涯在季後賽打過94場，平均上場26.9分鐘，得到7.1分7.8籃板。

騎士上季交易來球星米契爾（Donovan Mitchell），例行賽打出51勝31敗戰績排東區第4，自2018年首度重返季後賽，不過首輪就以1：4不敵尼克隊。