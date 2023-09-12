NBA／曾季後賽單場狂轟31分 前太陽控衛佩恩被馬刺裁掉
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，馬刺隊決定裁掉控衛佩恩（Cameron Payne），讓他能加入其他有競爭力的球隊。
太陽隊7月中送出佩恩、二輪籤部分現金，從馬刺換來一個二輪選秀權，佩恩合約剩最後一年，金額為650萬美元。沃納羅斯基表示，預計會有許多具競爭力球隊追求佩恩。
現年29歲的佩恩過去3季在太陽擔任保羅（Chris Paul）的替補，上季太陽隊在季後賽第二輪不敵金塊隊，但佩恩在G6狂轟31分令人印象深刻。2021年季後賽保羅缺陣期間，他有場均20分9助攻的精彩表現。
佩恩生涯陸續效力雷霆、公牛、騎士，太陽，上季出賽48場，平均10.3分4.5助攻，整體命中率41.5%，三分球命中率36.8%。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言