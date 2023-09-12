NBA／曾季後賽單場狂轟31分 前太陽控衛佩恩被馬刺裁掉

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，馬刺隊決定裁掉控衛佩恩（Cameron Payne），讓他能加入其他有競爭力的球隊。

太陽隊7月中送出佩恩、二輪籤部分現金，從馬刺換來一個二輪選秀權，佩恩合約剩最後一年，金額為650萬美元。沃納羅斯基表示，預計會有許多具競爭力球隊追求佩恩。

現年29歲的佩恩過去3季在太陽擔任保羅（Chris Paul）的替補，上季太陽隊在季後賽第二輪不敵金塊隊，但佩恩在G6狂轟31分令人印象深刻。2021年季後賽保羅缺陣期間，他有場均20分9助攻的精彩表現。

佩恩生涯陸續效力雷霆、公牛、騎士，太陽，上季出賽48場，平均10.3分4.5助攻，整體命中率41.5%，三分球命中率36.8%。