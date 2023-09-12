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NBA／詹皇組團救美國隊！傳招募柯瑞、KD等巨星打巴黎奧運

聯合新聞網／ 綜合報導
看不下去美國世界盃表現，傳詹姆斯要組團打奧運！ 截圖自推特
看不下去美國世界盃表現，傳詹姆斯要組團打奧運！ 截圖自推特

美國男籃今年世界盃爭冠再度失利，季軍戰又輸給加拿大，表現受外界批評。傳出湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）決定不在袖手旁觀，招募多位聯盟頂級巨星參加明年巴黎奧運，包含柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant），名單可說是一時之選。

美國隊連2屆沒在世界盃奪牌，東京奧運則靠杜蘭特超神發揮才辛苦奪金，美國籃球先前的統治力已不存在。據《The Athletic》報導，詹姆斯不只決定參戰，還聯絡多位巨星，包含柯瑞、杜蘭特、湖人當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）、塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）、勇士防守悍將格林（Draymond Green）。

另外，太陽「奪命書生」布克（Devin Booker）、里拉德（Damian Lillard）、國王主控福克斯（De'Aaron Fox）及獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）都認真考慮參戰。

詹姆斯年底就要滿39歲，他上次披上美國隊戰袍是2012年倫敦奧運，生涯有2面金牌1面銅牌。柯瑞屆時36歲，生涯從未參加過奧運。杜蘭特將滿35歲，生涯拿過3面奧運金牌，其中東京奧運率隊摘金，還奪下MVP。

根據ESPN報導，明年將滿39歲的控衛保羅（Chris Paul）也有意參戰，美國男籃正積極招募MVP中鋒安比德（Joel Embiid）入隊，但尚未獲得承諾。

LeBron James Stephen Curry Kevin Durant

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