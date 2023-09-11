NBA／富比士公布2023年球隊市值 勇士超車尼克排第1
財經媒體《富比士》近日公布2023年市值前50名球隊，NBA有6支球隊入列，勇士超車尼克成為NBA最有價值球隊。
過去NBA市值排行第一不是尼克就是湖人，但勇士近年戰績和人氣扶搖直上，球隊市值更從去年第8上升到第3，市值70億美元只落後NFL達拉斯牛仔隊（90億美元）和MLB紐約洋基隊（71億美元）。尼克則從第6名下滑到第9名（61億美元）；湖人從第10名下滑到第15名（59億美元）。
其他進入前50大的NBA球隊還有公牛（第39）、塞爾蒂克（第43）及快艇（第45）。值得一提的是，據《富比士》網站資料顯示，上季冠軍金塊隊市值僅19.3億美元，NBA30隊中僅第22名。
太陽隊去年被伊許比亞（Mat Ishbia）收購，市值上漲50%，幅度為30隊之冠，目前市值27億美元排NBA第13名。
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