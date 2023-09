NBA／灰狼愛德華和新老闆A-Rod變朋友 珍妮佛羅培茲竟是關鍵

灰狼隊愛德華(Anthony Edwards)曾聲稱不認識新老闆「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)。美國資深媒體人基爾伯恩(Craig Kilborn)近日透露兩人已變成好朋友,原因竟和好萊屋女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)有關。

A-Rod是知名棒球巨星,2017年和珍妮佛羅培茲認愛,甚至在2019年訂婚,不料2021年卻分手震驚娛樂圈。基爾伯恩透露愛德華有一天打電話給A-Rod說,「我有件事想問,你為何和珍妮佛洛培茲分手啊?」這通電話打完後,愛德華和A-Rod變成好朋友。

愛德華今年在季後賽面對金塊隊,場均31.6分5.0籃板5.2助攻,許多球迷認為他已取代唐斯(Karl-Anthony Towns)成為灰狼當家球星,灰狼季後也端出5年最高2.6億美元的最頂級合約留人。

愛德華休賽季也加入美國男籃,在世界盃舞台打響名號,雖美國隊只得第4名,但愛德華入選大會最佳陣容,表現備受肯定。

A very Ant story about ARod and JLo pic.twitter.com/01QK1llN5b