NBA／灰狼愛德華和新老闆A-Rod變朋友 珍妮佛羅培茲竟是關鍵

灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）曾聲稱不認識新老闆「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。美國資深媒體人基爾伯恩（Craig Kilborn）近日透露兩人已變成好朋友，原因竟和好萊屋女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）有關。

A-Rod是知名棒球巨星，2017年和珍妮佛羅培茲認愛，甚至在2019年訂婚，不料2021年卻分手震驚娛樂圈。基爾伯恩透露愛德華有一天打電話給A-Rod說，「我有件事想問，你為何和珍妮佛洛培茲分手啊？」這通電話打完後，愛德華和A-Rod變成好朋友。

愛德華今年在季後賽面對金塊隊，場均31.6分5.0籃板5.2助攻，許多球迷認為他已取代唐斯（Karl-Anthony Towns）成為灰狼當家球星，灰狼季後也端出5年最高2.6億美元的最頂級合約留人。

愛德華休賽季也加入美國男籃，在世界盃舞台打響名號，雖美國隊只得第4名，但愛德華入選大會最佳陣容，表現備受肯定。