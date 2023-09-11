NBA／塞爾維亞巨神兵1年約續留火箭 溫班亞馬身高仍排第2

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，塞爾維亞籍「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）確定和火箭隊簽下1年約。

現年35歲的馬揚諾維奇身高7尺4吋（約224公分），因此7呎3.5吋的法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）無緣成為新賽季聯盟最高球員。

馬揚諾維奇生涯陸續效力馬刺、活塞、快艇、76人、獨行俠等隊。他上季轉戰火箭出賽31場，平均出場時間5.5分鐘，拿到3.3分1.9籃板。

沃納羅斯基指出，他是聯盟中最受歡迎的球員之一，火箭隊欣賞他在球場內外帶來的氣氛。馬揚諾維奇在網路社群非常有影響力，還演過電影「捍衛任務3」反派角色，他日前於IG秀出精實肌肉照，有球迷笑稱他受到主角John Wick刺激。