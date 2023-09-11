男籃世界盃／大會最佳陣容沒長人 布魯克斯獲防守球員獎

施羅德（Dennis Schroder）在2023年世界盃男籃賽金牌戰攻下28分，率德國奪下隊史首金並榮膺大會MVP。他賽後也吐槽德國電視台都不轉播籃球賽，希望這場比賽後能獲得尊重。 籃球在德國

2023-09-11 10:38