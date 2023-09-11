男籃世界盃／大會最佳陣容沒長人 布魯克斯獲防守球員獎
2023年世界盃男籃賽由德國隊奪下冠軍，施羅德榮獲MVP，大會也公布最佳陣容第一隊、第二隊、最佳防守球員、新人王及最佳教練。
第一隊全是NBA球員，包含德國控衛施羅德、加拿大控衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、美國後衛愛德華（Anthony Edwards）、塞爾維亞後衛波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）及斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）。
第二隊則是義大利前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）、拉脫維亞控衛薩加斯（Arturs Zagars）、立陶宛中鋒瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）、塞爾維亞中鋒米路提諾夫（Nikola Milutinov）、德國前鋒F．華格納（Franz Wagner）。
加拿大布魯克斯獲選最佳防守球員；澳洲吉迪（Josh Giddey）則得到新人王。率領拉脫維亞成為黑馬奪下第5名的教頭班奇（Luca Banchi）成為最佳教練。
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