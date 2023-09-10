男籃世錦賽／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

前天4強賽敗給德國隊，美國隊今天季軍戰面對加拿大隊，第一節就陷入兩位數落後，第四節最後4秒雖靠布里吉斯（Mikal Bridges）神奇「4分打」將戰局逼到延長賽，但加拿大靠布魯克斯（Dillon Brooks）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手飆進70分，最終仍以127：118力退美國，迎接隊史第一面世界盃獎牌。

美國3名長人班切羅（Paolo Banchero）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和英格倫（Brandon Ingram）都因傷缺席美國本屆世界盃最終戰，戰力折損下讓加拿大第一節就灌進34分，包括11投6中的三分球，最多取得13分領先。

美國靠波提斯（Bobby Portis）讀秒階段籃下進球，首節打完才以25：34咬住比數。

第二節美國有哈特（Josh Hart）率先投進三分球，里夫斯（Austin Reaves）再完成「3分打」，開節1分半就打出8：2攻勢，差距縮小到33：36；接續哈特切入取分，強森（Cameron Johnson）投進三分球後美國反以38：36反超，不過加拿大靠布魯克斯投進外線，亞歷山大再連拿5分，加拿大再要回領先，半場也在布魯克斯轟下21分領軍下握有58：56優勢。

第三節加拿大再轟下33分，其中布魯克斯三分球7投6中已經飆進26分，助隊帶著以91：82領先進入第四節。

前三節得分掛零的美國後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），第四節連飆進2記三分球，助隊開節3分鐘打出12：3攻勢，將比數94：94扳平，愛德華（Anthony Edwards）飆進中距離後美國再以96：94逆轉；加拿大靠多特（Luguentz Dort）補進追平分分，布魯克斯也追加三分球，分數和美國持續緊咬。

最後1分12秒，布魯克斯2罰1中後兩隊107：107戰平，34.6秒亞歷山大再飆進超前中距離，美國愛德華追平一擊失手後犯規，20.6秒布魯克斯2罰俱中，加拿大取得4分領先；美國最後4.2秒由布里吉斯站上罰球線，他第一罰命中後，第二罰故意失手後自己搶到進攻籃板，底角出手的外線驚奇進框，獨拿4分下讓美國神奇追平，只給加拿大0.6秒最後一擊，歐林尼克（Kelly Olynyk）「絕殺」出手彈框而出後，兩隊以111：111進入延長賽。

亞歷山大延長賽率先進球，接續再飆進三分球，一人連拿5分，加上布魯克斯中距離也破網，巴瑞特（RJ Barrett）外線再補刀，加拿大加時5分鐘16：7攻勢，最終就以127：118迎接隊史第一面世界盃獎牌。

布魯克斯和亞歷山大成為加拿大奪隊史最佳紀錄的兩大功臣，布魯克斯三分球8投7中轟下39分，亞歷山大31分、12助攻，三分球8投4中的巴瑞特也有23分挹注；美國以愛德華24分最高，里夫斯23分，正規賽英雄布里吉斯19分、9籃板。