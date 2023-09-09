快訊

教授義務鐘點不足 大學安插做行政挨批媒合「打零工」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男籃世界盃／拉脫維亞飆三分雨 首度參賽就獲世界盃男籃第5名

中央社／ 台北9日電
世界盃男籃今天進行第5之爭，拉脫維亞靠著50%命中率飆進16記三分球，僅花3節就解決立陶宛，終場就以98比63輕鬆獲勝美聯社
世界盃男籃今天進行第5之爭，拉脫維亞靠著50%命中率飆進16記三分球，僅花3節就解決立陶宛，終場就以98比63輕鬆獲勝美聯社

世界盃男籃今天進行第5之爭，拉脫維亞靠著50%命中率飆進16記三分球，僅花3節就解決立陶宛，終場就以98比63輕鬆獲勝，首度參賽就收下本屆第5名。

拉脫維亞和立陶宛在今年世界盃賽前都來台灣參加熱身賽，當時立陶宛輕鬆獲勝。不過今天到了世界盃交手，戰況卻完全相反。

首節拉脫維亞就展開三分攻勢，單節9投6中的三分球，輕鬆建立起28比20的領先優勢，第2節拉脫維亞的三分球失準改以內線攻勢，半場結束仍以49比38領先。

易籃後來到關鍵的第3節，立陶宛全隊進攻大當機，單節僅投進3球，讓拉脫維亞拉出一波14比1的攻勢，瞬間將差距擴大到20分以上，前3節結束，拉脫維亞已經取得30分的領先，也宣告比賽提前分出勝負。

拉脫維亞團隊命中率51%完勝立陶宛的35%，且全隊進攻流暢共送出34次助攻，反觀立陶宛命中率差也流於單打獨鬥，全隊只有11次助攻。

拉脫維亞以庫爾斯（Arturs Kurucs）投進全隊最多的6記三分球、攻下20分，而薩加斯（Arturs Zagars）更為神奇，出賽26分鐘全場7投0中僅靠罰球拿下4分，但卻送出驚人的17次助攻，比立陶宛全隊還多。

反觀立陶宛全隊幾乎都表現失常，以約庫拜蒂斯（Rokas Jokubaitis）攻下16分最佳。

延伸閱讀

立陶宛前駐北約大使：大陸制裁讓立陶宛得以經濟分散

東歐最大台灣人集會在立陶宛 期許共創亞歐門戶

美國男籃爭冠最終對手 應是塞爾維亞而非加拿大

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒！立陶宛成最新受害者

相關新聞

NBA／中職開球遇球迷亂入擁抱 小波特：Run My Boy

NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）來台參與慈善活動，今天受邀到中信兄弟隊開球，不料遇到意...

男籃世界盃／拉脫維亞飆三分雨 首度參賽就獲世界盃男籃第5名

世界盃男籃今天進行第5之爭，拉脫維亞靠著50%命中率飆進16記三分球，僅花3節就解決立陶宛，終場就以98比63輕鬆獲勝，...

男籃世界盃／塞巴斯奇接唐西奇傳球投逆轉三分彈 斯洛維尼亞獲第7

世界盃男籃進入尾聲，義大利和斯洛維尼亞今天進行第7名之爭，斯洛維尼亞靠著塞巴斯奇終場前40秒的逆轉三分球命中奠定勝基，終...

世界盃男籃賽複、決賽程及戰績表 美國爆冷遭德國淘汰

世界盃男籃賽於8月25日起在菲律賓及日本開打，32強經過8組預賽之後，晉級16隊分成4組競爭8強資格，之後進行淘汰賽，決定最後冠軍。

男籃世界盃／德國3人破20分 爆冷淘汰美國將與塞國爭金

在塞爾維亞搶下今年世界盃首張金牌戰門票後，美國晚間遭遇德國也陷入苦戰，德國在全隊3人得分超過20分的情況下，三節打完還保...

男籃世界盃／波格丹諾維奇飆23分 塞爾維亞挺進金牌戰

世界盃男籃在今天展開4強賽程，首場比賽就上演2屆金牌塞爾維亞與加拿大的雙強對決，塞爾維亞在頭牌射手波格丹諾維奇（Bogd...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦