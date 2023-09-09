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中職／亂入小波特開球爭議人士是累犯 聯盟：已送警法辦

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.），今天受邀到中信兄弟隊開球，卻遇到球迷亂入。圖／取自CPBL TV
NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.），今天受邀到中信兄弟隊開球，卻遇到球迷亂入。圖／取自CPBL TV

中信兄弟隊今天在洲際棒球場與統一獅隊之戰，賽前開球活動遇到爭議人士亂入，中華職棒聯盟表示，游姓人士行為已經違法，送交警方進行筆錄，也將函請地方法院裁定。

聯盟表示，有關游姓人士今日於洲際棒球場鬧場行為，已屬累犯，聯盟、球團與警方均認該行為已違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，目前由四平所製作警詢筆錄後，函請地方法院簡易庭裁定。

NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）今天受邀為兄弟開球，不料卻有一名白衣男子跑進場中擁抱，最後在多名工作人員壓制下，被抬離出場。

該名白衣男子是累犯，過往就有不少爭議舉動，2021年曾從新莊棒球場外野看台跳入場中，當時即被禁止再次進入新莊棒球場，列為不受歡迎人士，今年開幕戰更一度「預告」要闖進中職開幕戰，只不過賽前即被發現架走。

今年3月該男子更曾先後闖入台灣職業籃球T1聯盟、PLG，騷擾「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、林書豪等名人，造成比賽中斷，也被兩聯盟封殺，禁止再度入場觀賽。

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