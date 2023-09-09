NBA／中職開球遇球迷亂入擁抱 小波特：Run My Boy

NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）來台參與慈善活動，今天受邀到中信兄弟隊開球，不料遇到意外插曲，有球迷闖入場中擁抱，小波特仍和善握手，但該球迷隨後遭工作人員追捕，小波特還喊著：「快跑吧。」

小波特受邀訪台進行一系列的公益活動，重頭戲是今天為中信兄弟隊開球，比賽因雨延後開打，但小波特仍然先上場投出第1球，不料開球前卻有球迷爆出突兀舉動。

NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.），今天受邀到中信兄弟隊開球，卻遇到球迷亂入。圖／取自CPBL TV

小波特在接受主持人小白訪問到一半時，突然有名白衣男子衝入場中，張開雙臂與小波特緊緊相擁，站在旁邊的小白、翻譯也趕緊將他推開，過程中小波特仍保持笑容，也與球迷握手回應。

白衣男子後續更逃離工作人員的掌控，在場中四處奔走，小波特看到此場景，更是笑著說：「Run my boy, run！（快跑吧）。」

球迷亂入的舉動終於結束，小波特繼續接受訪問表示：「很開心來到這裡，興奮可以投第一球，應該會丟得很快，後面的觀眾要小心一點。」

小波特賽前也跟兄弟投手教練艾迪頓學了幾招，希望展現給球迷看，最後他也真的用力催球速，不過角度不對提前落地，一個彈跳才進到開球捕手周思齊的手中。