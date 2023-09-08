快訊

蔣萬安怒了！強硬要求基泰負責：否則休想在台北市動任何一案

大直塌陷案 北市府：全力協助住戶向基泰求償、律師費市府補助

NBA／目睹最強高中生佛雷格打球 柯瑞：節奏很特別

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格。 截圖自IG
佛雷格。 截圖自IG

現年16歲的美國最強高中生佛雷格（Cooper Flagg）上個月宣布跳級，預計會投入2025年選秀，立刻成為該屆狀元大熱門。勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）日前親眼目睹佛雷格打球，對於他的天賦相當驚訝。

柯瑞日前在訓練營和佛雷格打球，他近日接受《運動畫刊》訪問時表示，「佛雷格能展現運動能力和球技，但他不著急，這在高中賽場上很少出現。他今年只有16歲，打球就有NBA球員風格，你可以發現他的節奏和球商有點不一樣。」

佛雷格身高已有203公分，許多球探認為他是菁英級後衛，移動能力強，有組織進攻潛力，攻防兩端都很出色，而且很有企圖心，他目前被《NBADraft.net》等多家選秀網站預測為2025年選秀狀元。

「白曼巴」斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）先前爆料佛雷格和太陽隊球星比爾（Bradley Beal）單挑，並拿下勝利，許多球迷信以為真，後來佛雷格親自出面澄清沒有這回事。不過這已證明美國球迷有多期待佛雷格未來能成為NBA巨星。

Stephen Curry

相關新聞

男籃世界盃／官網公布5人組數據 最強之盾加拿大力壓美國

2023年世界盃男籃賽進入4強賽階段，FIBA官網今天公布本屆最強5人組，由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的加拿大5人組力壓美國。 官方整理4強隊伍中，在場上一起

NBA／布魯克斯自認世界最佳防守球員 盼當火箭小將導師

加拿大男籃闖進本屆世界盃4強，創隊史最佳戰績。布魯克斯（Dillon Brooks）在攻防兩端的優異表現相當重要，他稍早受訪時表示，自己是世界上最佳防守者。 加拿大今年8強戰擊敗斯洛維尼亞，布魯

NBA／目睹最強高中生佛雷格打球 柯瑞：節奏很特別

現年16歲的美國最強高中生佛雷格（Cooper Flagg）上個月宣布跳級，預計會投入2025年選秀，立刻成為該屆狀元大熱門。勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）日前親眼目睹佛雷格打球，對於他

NBA／湖人簽皮朋二世等4名球員 美媒曝伍德將從板凳出發

訓練營不到1個月就要展開，湖人球團今天宣布以Exhibit 10合約簽下皮朋二世（Scotty Pippen Jr） 等4名球員。另外，根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，長人伍德（Ch

NBA／沃神曝里拉德可能參加訓練營 預測交易案11月發生

里拉德（Damian Lillard）今年休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，並傳出只想去熱火隊，不過兩隊至今仍未達成協議。《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，拓荒

NBA／上季1數據比肩柯瑞和KD 鵜鶘墨菲完成半月板手術

鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III）近日在訓練時左膝半月軟骨受傷，球團今天宣布他已順利完成手術，預計休養10到12周。 鵜鶘球團指出，墨菲的左膝已進行部分半月板切除，並接受生物製劑注

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦