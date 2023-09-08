NBA／目睹最強高中生佛雷格打球 柯瑞：節奏很特別

現年16歲的美國最強高中生佛雷格（Cooper Flagg）上個月宣布跳級，預計會投入2025年選秀，立刻成為該屆狀元大熱門。勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）日前親眼目睹佛雷格打球，對於他的天賦相當驚訝。

柯瑞日前在訓練營和佛雷格打球，他近日接受《運動畫刊》訪問時表示，「佛雷格能展現運動能力和球技，但他不著急，這在高中賽場上很少出現。他今年只有16歲，打球就有NBA球員風格，你可以發現他的節奏和球商有點不一樣。」

Stephen Curry was hooping with Cooper Flagg, AJ Dybantsa, and more of the top HS hoopers at Curry Camp today 👀🔥@UAbasketball @UANextBHoops @StephenCurry30 pic.twitter.com/XNSdkiY5eQ — SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) 2023年8月5日

佛雷格身高已有203公分，許多球探認為他是菁英級後衛，移動能力強，有組織進攻潛力，攻防兩端都很出色，而且很有企圖心，他目前被《NBADraft.net》等多家選秀網站預測為2025年選秀狀元。

「白曼巴」斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）先前爆料佛雷格和太陽隊球星比爾（Bradley Beal）單挑，並拿下勝利，許多球迷信以為真，後來佛雷格親自出面澄清沒有這回事。不過這已證明美國球迷有多期待佛雷格未來能成為NBA巨星。