NBA／湖人簽皮朋二世等4名球員 美媒曝伍德將從板凳出發

訓練營不到1個月就要展開，湖人球團今天宣布以Exhibit 10合約簽下皮朋二世（Scotty Pippen Jr） 等4名球員。另外，根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，長人伍德（Christian Wood）預計從板凳陣容出發。

皮朋二世在2022年選秀會落選，後來簽下雙向合約加盟湖人，上季在G聯盟出賽19場，平均攻下21.4分4.1籃板5.6助攻及1.6抄截，不過在NBA只打過6場比賽。除了皮朋二世外，湖人還簽下漢米爾頓（Bryce Hamilton）、包格（Damion Baugh）及波登（Vincent Valerio-Bodon），他們將在訓練營爭取把Exhibit 10合約轉為雙向合約。

戴維斯(左)、伍德(右)。 美聯社

湖人日前用2年570萬美元價碼，網羅上季場均16.6分7.3籃板的伍德。布哈表示，「根據球隊消息人士說法，伍德賽季初會和八村壘（Rui Hachimura）從板凳出發，伍德會成為戴維斯（Anthony Davis）主要替補，偶爾打雙塔，上場時間約20分鐘。」

布哈解釋為何伍德不能先發，「這會迫使戴維斯打大前鋒、詹姆斯（LeBron James）打小前鋒，隨著年紀增長，他們越來越少這樣做。如果讓詹姆斯打小前鋒，他必須去防守泰托姆（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）這種頂級側翼，這對即將39歲的人來說，非常不合理。」

ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）則指出，戴維斯向球團要求，希望在中鋒位置上得到更多幫助，這樣就不用在例行賽一直打中鋒。