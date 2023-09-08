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PLG／布朗改名伯朗入隊 攻城獅補進大三元製造機

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「大三元製造機」伯朗正式加盟盼成為攻城獅團隊球風重要基石。圖／新竹攻城獅隊提供
「大三元製造機」伯朗正式加盟盼成為攻城獅團隊球風重要基石。圖／新竹攻城獅隊提供

PLG新竹攻城獅隊今宣布新賽季首位洋將補強，曾效力鋼鐵人隊的布朗改名伯朗（Taylor Braun）正式加盟，新賽季他將披上24號戰袍征戰PLG賽事，伯朗於台灣籃壇擁有「大三元製造機」稱號，過去於PLG聯盟留下場均14分、10籃板、8助攻的全能表現，除了場上傳球視野優異外，伯朗場均可命中2.5個三分外線，勢必能幫助球隊拉開進攻空間。

對於伯朗的加入，總教練林冠綸也特別讚賞他的球風，「伯朗是位非常無私且球風全面的球員，能兼任多個位置，擁有很高的籃球智商。很期待他未來在場上能幫助球隊掌控節奏，並且串聯團隊攻勢。」

今年攻城獅期盼能打造團隊球風，而伯朗也非常認可此理念，「我認為自己是團隊型球員，即使是數據上無法顯現的工作，我也樂意執行。『樂於分享球』更是我的一大特點，而且這是成功球隊必備要素之一。」

擁有「大三元製造機」稱號的伯朗，在訓練過程中能看到他時常鼓勵隊友在空檔時勇於出手，他謙虛說：「我非常享受場上五人都參與進攻且輪流得分的成就感，而且我認為這正向循環有助於每一位球員展現拚勁十足的防守態度，願意在防守端付出更多幫助球隊取勝！」

伯朗於去年底遭遇膝傷，目前身體復原進度佳，已正式投入攻城獅團隊訓練，伯朗興奮地說：「在經歷傷勢後讓我充滿動力，我很珍惜這次合作的緣分，而且非常懷念上次在新竹出賽的球場氛圍，現在已經迫不及待要在全台最瘋狂主場展現身手。」

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