NBA／沃神曝里拉德可能參加訓練營 預測交易案11月發生

里拉德（Damian Lillard）今年休賽季向拓荒者隊喊「賣我」，並傳出只想去熱火隊，不過兩隊至今仍未達成協議。《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，拓荒者可能拖到球季中才會交易。

里拉德上季場均攻下32.2分創生涯新高，但拓荒者已連2季無緣季後賽。他曾向球隊喊話要補充資深球員，但拓荒者卻用探花籤選進後衛韓德森（Scoot Henderson），他隨後就提出賣我，但2個多月過去，拓荒者仍未交易。

沃納羅斯基指出球團和里拉德都做好訓練營見面準備，他也分析事情接下來的發展，「觀察新賽季前20到25場比賽會發生什麼，球隊會往哪走。現在不感興趣的球隊到時可能會感興趣，原本就有興趣的球隊可能出更多交易籌碼。」沃納羅斯基認為11月是交易最有可能發生的時間點。

先前報導指出，拓荒者希望得到4個首輪選秀權和2名優質球員，熱火無法滿足條件，因此可能會有多方交易。不過《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）指出，拓荒者和熱火最近未進行有意義的談判。