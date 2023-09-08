NBA／上季1數據比肩柯瑞和KD 鵜鶘墨菲完成半月板手術
鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III）近日在訓練時左膝半月軟骨受傷，球團今天宣布他已順利完成手術，預計休養10到12周。
鵜鶘球團指出，墨菲的左膝已進行部分半月板切除，並接受生物製劑注射，預計10到12周後能恢復籃球活動。
上賽季鵜鶘球星英格倫（Brandon Ingram）和威廉森（Zion Williamson）輪流受傷，因此二年級生墨菲獲得大量機會，總共出賽65場，平均14.5分3.6籃板，三分球命中率高達40.6%，還參加灌籃大賽展現身體素質。
據《StatMuse》統計，上季只有墨菲、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant），三分球命中率破40%，同時罰球命中率高於90%（至少150次出手）。
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