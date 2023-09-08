NBA／上季1數據比肩柯瑞和KD 鵜鶘墨菲完成半月板手術

湯普森（Klay Thompson）是勇士隊靈魂人物，球團在2019年奉上5年1.9億美元鉅約留人，他也聯手柯瑞（Stephen Curry）於2021-22賽季再度奪冠，不過他近期卻被排在10大薪水

2023-09-07 17:18