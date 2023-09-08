男籃世界盃／立陶宛團隊6成命中率 輕取斯洛維尼亞

世界盃男籃今天進行5至8名排名賽，立陶宛靠著NBA等級中鋒瓦倫休納斯攻下24分、12籃板，加上全隊高達60%的投籃命中率，終場就以100比84輕取斯洛維尼亞，9日將和拉脫維亞爭奪第5名。

人高馬大的立陶宛雖然無緣擠進4強提前搶下巴黎奧運門票，但今天仍舊全力拚戰，面對斯洛維尼亞靠著身高優勢，在禁區得分以46比10完全碾壓對手。

立陶宛首節就取得33比21的雙位數領先，半場結束仍保有53比43的優勢；第3節前段斯洛維尼亞雖一度追到4分差距，但無奈防守不給力，讓立陶宛的命中率居高不下，3節結束立陶宛又要回12分領先。

最後一節立陶宛持續擴大優勢，最多領先達23分，最終輕鬆收下勝利。立陶宛的2分球命中率高達62%，三分球全隊25投14中，罰球更是完美的10罰10中，各項數據都完勝斯洛維尼亞。

立陶宛除了以效力於NBA紐奧良鵜鶘的中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）表現出色外，上場的11人僅1人沒得分，前鋒布拉茲代基斯（Ignas Brazdeikis）貢獻15分。

斯洛維尼亞輸球後9日只能跟義大利爭奪本屆世界盃第7名，前一場吞下2次技術犯規遭趕出場的NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）雖攻下29分、6籃板，但投籃命中率僅33%，且全場只有送出2次助攻，完全無法串聯全隊攻勢。