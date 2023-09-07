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男籃世界盃／唐西奇29分白搭 斯洛維尼亞僅能爭第7名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瓦藍邱納斯。 FIBA官網
瓦藍邱納斯。 FIBA官網

世界盃男籃5至8排名賽，立陶宛今天晚間在與斯洛維尼亞的比賽中，靠著瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）全場進帳24分、12籃板雙十數據，搭配上團隊14顆三分球命中，終場就由立陶宛以100：84搶下與拉脫維亞爭奪第5名的資格。

立陶宛這次世界盃原被看好有機會衝擊冠軍，不過卻在8強賽慘敗給塞爾維亞，與斯洛維尼亞、拉脫維亞、義大利一同落入5至8排名賽，但在今天出戰斯洛維尼亞的比賽中，立陶宛以一掃8強輸球陰霾，團隊火力全開，全隊共有4人得分來到雙位數。

而立陶宛陣中鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯更是展現在禁區的主宰力，今天全場出手15次命中8球，搭配上罰球8罰8中，幫助立陶宛在上半場打完就取得雙位數領先，反觀斯洛維尼亞一哥唐西奇（Luka Doncic）今天雖然仍繳出29分、6籃板、2助攻演出，但在板凳球員無法提供奧援的情況下，下半場持續被立陶宛擴大領先差距，最終立陶宛就以16分差距擊敗斯洛維尼亞，將在後天與拉脫維亞爭奪第5名。

斯洛維尼亞唐西奇。 FIBA官網
斯洛維尼亞唐西奇。 FIBA官網

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