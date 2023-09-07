NBA／評湯普森10大薪水小偷第3名 美媒遭網友砲轟
湯普森（Klay Thompson）是勇士隊靈魂人物，球團在2019年奉上5年1.9億美元鉅約留人，他也聯手柯瑞（Stephen Curry）於2021-22賽季再度奪冠，不過他近期卻被排在10大薪水小偷第3名。
美媒《HoopsHype》用自家數據分析系統「真實價值（Real Value）」計算NBA史上最溢價球員榜，近4季只打74場比賽的沃爾（John Wall）高居第一，接下來是黃蜂隊海瓦德（Gordon Hayward），第三名是湯普森。
《HoopsHype》指出，儘管湯普森是史上最佳射手之一，但他的比賽數據一直不被分析系統喜歡，即使是勇士73勝賽季，他也只是聯盟排名第50球員。湯普森受傷後「真實價值」更持續下滑，上賽季湯普森的真實價值為870萬美元，但薪資高達3010萬美元，這也許是為何勇士不願和他提前續約。
報導一出，引起眾多網友砲轟，紛紛表示湯普森不該出現在這份名單，許多人認為應扣除傷病因素，湯普森前隊友托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）也表示，「你們把4冠球員放在溢價名單上，我討厭網路。」
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