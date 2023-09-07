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男籃世界盃／傷癒復出扛超爛施羅德贏球 華格納：我很享受

聯合新聞網／ 綜合報導
F.華格納(中)。 路透
F.華格納(中)。 路透

德國男籃當家主控施羅德（Dennis Schroder）在世界盃8強戰表現荒腔走板，全場26投4中，拿到9分4助攻，發生4次失誤，幸好傷癒復出的F.華格納（Franz Wagner）繳出16分8籃板3助攻好表現，幫助德國以81：79險勝拉脫維亞，挺進4強。

施羅德去年歐錦賽表現出色，成為德國男籃指標球星。沒想到他昨天比賽進攻徹底失常，反觀對位的拉脫維亞控衛薩加斯（Arturs Zagars）關鍵時刻多次進球，全場17投9中，攻下24分8助攻，形成強烈對比。

F.華格納來自魔術隊，本屆世界盃首戰面對日本就受傷，昨天歸隊後就成為贏球功臣，他賽後表示，「很高興能和這些傢伙再一起，我真的很享受。」

他的哥哥M.華格納（Mo Wagner）則貢獻12分4籃板，比賽中兄弟倆有打出配合，M.華格納受訪時難掩興奮之情，「作為隊友我很高興，他讓比賽變得容易許多。作為兄弟，我很高興看見他在微笑，看到他這樣打球，做喜歡和擅長的事，真是太好了。」

施羅德雖然本場爛到爆，但隊友們賽後仍開心地圍繞他慶祝。施羅德受訪時也盛讚F.華格納，「他回來真的很重要，是我們能贏球的關鍵。」

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