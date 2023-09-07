男籃世界盃／德國、塞爾維亞進4強 巴黎奧運7張門票全底定

世界盃男籃賽4強明天展開，下午4點45分加拿大對決塞爾維亞；晚上8點40分美國出戰德國，本屆世界盃提供的7張巴黎奧運門票已全部發出。

巴黎奧運男籃項目有12隊，地主法國占1席。7席由世界盃排名決定，歐洲和美洲各2席，大洋洲、亞洲及非洲各1席。明年會舉辦24搶4資格賽，產出最後4隊。

8強有6隊來自歐洲，但只有德國和塞爾維亞進入4強，因此這2國都拿到門票，美洲由美國和加拿大取得，剩下3張發給大洋洲的澳洲、亞洲的日本及非洲的南蘇丹。

今天會先進行世界盃5-8排名賽，義大利下午4點45分對決拉脫維亞；立陶宛晚上8點30分出戰斯洛維尼亞。