NBA／狂噴垃圾話被趕出場 布魯克斯賽後戴拳擊手套扁隊友

加拿大昨天在世界盃男籃8強擊敗斯洛維尼亞，布魯克斯（Dillon Brooks） 末節被驅逐出場，賽後沒有在場上和隊友慶祝。結果他竟在球員通道戴起拳擊手套，迎接隊友凱旋，畫面十分有趣。

Dillon Brooks was waiting in the tunnel with boxing gloves after being ejected from Canada vs. Slovenia 🤣



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布魯克斯這場比賽仍有高水準表現，7投5中拿到14分3籃板3助攻。不過他第四節命中一記三分球後，又忍不住開噴垃圾話，領到第2次技術犯規被驅逐。場上防守凶狠的布魯克斯，賽後竟在球員通道戴拳擊手套，對教練輕輕揮拳，現場充滿快活氣氛。

Dillon Brooks for absolutely no reason: 😂🥊#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/VAqvVgjFEz — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) 2023年9月6日

布魯克斯隨後又被捕捉到在休息室「扁」隊友多特（Luguentz Dort）。加拿大教頭費南德茲（Jordi Fernandez）受訪時提到這2位防守悍將的貢獻，「他們是這場比賽最好的防守者，用胸膛和雙手全場施壓，如果你不這麼想，代表你不喜歡籃球。」

本場比賽亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下31分10籃板，再度獲選單場最佳球員。巴雷特（RJ Barrett）也擺脫前幾場陰霾，拿到24分9籃板。加拿大明天下午4點45分將迎戰塞爾維亞，爭取決賽門票。