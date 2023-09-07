影／未來仿效魔獸來台發展？ 小波特：以後會好好思考

NBA丹佛金塊隊今年賽季的冠軍成員小波特，今天到基隆安樂高中參加國際籃球訓練營，他親自充當教練指導國高中籃球隊學生投籃、運球，還現場表演灌籃秀。學生直說「偶像」，驚呼聲不斷。被問到會不會來台打球發展？小波特說，會好好思考這個問題。

小波特（Michael Porter Jr.）今天上午9點出席「基隆明日之星國際籃球訓練營」，進場時和學生擊掌，受到學生熱情歡迎。

謝國樑致詞說，小波特第一次來亞洲及台灣覺得非常開心，他令人感動的不只是代表球隊得到NBA的冠軍，更是一位努力不懈的年輕人，他曾有過三次的受傷，從未放棄過，而且是一個有信仰的人，盼能傳承他的精神，勉勵基隆運動的學子。

小波特說，每個人的特色不一樣，有人運球很球，有人很會投籃，但最重要是要讓球隊最後拿下勝利。打籃球如果是你的夢想，可能就要犧牲一些玩樂的時間，才能成就夢想，這是他給學生的建議，他以自身為例，要自律，把省下來的時間都用在打球。

小波特並說，自己曾經受過三次傷，也陷入過心情的低潮，但對他而言，低潮的出現，可以透過磨練，讓自己變成更強大的人，當成是生命的訓練及生命的課題。

學生提問熱烈，有人問小波特的偶像是誰？平時都保持什麼樣的心情來打球？喜不喜歡基隆？小波特回答，他很喜歡基隆，很想看到美景和吃養食，並說「麥可喬登是有史以來打得最好的，也是我的偶像。」

有媒體詢問未來是否會考慮來台灣打球發展？小波特表示，到亞洲感受到很好的人性，還有大家的熱情，也有非常棒的環境，回到NBA後，過一段時間會好好思考這個問題。

小波特隨後下場當教練，逐一教導學生投籃的動作，並親自示範。學生說，偶像當教練超級興奮，小波特還還現場表演灌籃秀，展現精湛球技。

美國職業籃球隊「丹佛金塊」，實力戰將小波特今年僅25歲，就幫助球隊闖進NBA總冠軍賽，並拿下隊史首冠，是該隊最大的功臣之一。