男籃世界盃／唐西奇承認抱怨太多 暗示裁判懼怕布魯克斯

世界盃男籃賽8強上演斯洛維尼亞對決加拿大戲碼，沒想到斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）竟在第4節領到第2次技術犯規被驅逐，場邊球迷也發出噓聲。唐西奇賽後在記者會開砲，直言裁判不公。

加拿大隊布魯克斯（Dillon Brooks）本場比賽攻守兩端都有亮眼表現，不過他在末節飆進一記三分球後噴垃圾話，吞下第2次技術犯規離場。原以為斯洛維尼亞得利，但不久之後唐西奇在地上要犯規也被趕出場。

Dillon Brooks & Luka Doncic Both

Get Ejected in The 4th QTR 😠 pic.twitter.com/krKr2Lqbr7 — Ultimate Sports & Entertainment (@Ultimatesport5) 2023年9月6日

斯洛維尼亞最終以89：100落敗，全場加拿大罰33球；斯洛維尼亞19球，差距相當明顯。因吞2次技術犯規被迫出場的唐西奇說：「有位裁判告訴我隊友：『我們不會吹他（布魯克斯）犯規，因為他會找上我們來。』」唐西奇最後承認自己愛抱怨，但裁判這樣做不公平、也難以接受。

斯洛維尼亞球員德拉基奇（Zoran Dragic）也不滿表示，「我們知道布魯克斯很骯髒，他們的目標是挑釁我們。裁判卻沒對此做出反應，當我們對他們身體接觸時，裁判就會響哨，他們犯規時卻沒哨音。」

斯洛維尼亞今天晚上8點30分要和立陶宛進行5-8排名賽；加拿大明天下午4點45分要與塞爾維亞爭取決賽門票。