NBA／小波特赴基隆舉行訓練營 暢談心中GOAT是喬丹

NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）在昨天展開返台行程，今天他也在基隆市政府邀請下來到安樂高中與該校、銘傳國中、武崙國中、建德國中等4校學生代表進行小型座談會與籃球技巧指導，而當被問到心目中的「GOAT」是誰時，小波特則直接點名是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

今年幫助金塊拿下隊史成軍首冠的小波特，在昨天展開訪台行程，而今天他也受到邀請來到基隆市安樂高中進行明日之星國際籃球訓練營，並在訓練營前的座談中與基隆市長謝國樑暢談籃球路並給予學生球員建議。

在被問到要如何兼顧學業與球技時，小波特也直言必須有所犧牲，他強調儘管籃球是很棒的夢想，要兼顧學業也很辛苦，但這時候你可能就必須要犧牲與朋友出門或是玩樂的時間，透過這些犧牲才有可能支撐你的夢想，並舉例自己就沒有玩社群媒體的習慣，寧願將時間都花在想做的事情上。

生涯曾三度動刀治療的小波特也分享，儘管在人生道路上總是會有高點與低潮，像是自己就曾三度因傷無法上場，當看到別人仍不斷在前進時，確實很受打擊，但有時候必須換個想法，讓低潮成為讓自己更強大的契機。

最後小波特也在學生與媒體問答階段，被問到了心目中的「GOAT」是誰時，他則是直言喬丹是他心目中最強的球員，而未來是否有機會來到亞洲打球，小波特則透露，這次亞洲行讓他感受到這邊球迷的熱情，他也期望自己的籃球生涯能夠走得很長。

NBA球星小波特今天在安樂高中舉行訓練營。記者劉肇育／攝影

NBA球星小波特今天在安樂高中舉行訓練營。記者劉肇育／攝影