男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒！立陶宛成最新受害者
立陶宛男籃在世界盃16強擊敗美國隊，沒想到8強被塞爾維亞隊以87：68痛宰。FIBA官網指出一項巧合，近3次在世界盃擊敗美國的球隊，下一場都遭遇慘敗。
立陶宛在16強賽進攻大爆發，以110：104爆冷擊退美國，因此外界開始看好他們能爭冠，沒想到立陶宛下一場就輸球。立陶宛球員塞德克斯基斯（Tadas Sedekerskis）表示，「正如你們所見，贏美國那場毫無意義，我們現在沒機會爭奪獎牌，我們知道這點。」
官網報導認為，擊敗美國隊所耗費的身體能量和精神壓力，很難在下一場比賽前恢復和集中注意力。2019年世界盃，法國在8強以89：79淘汰美國，但4強賽馬上以66：80慘敗阿根廷隊。
2006年美國男籃由詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）、韋德（Dwyane Wade）、保羅（Chris Paul）、霍華德（Dwight Howard）等球星組成，結果在4強賽以95：101不敵希臘，希臘則在決賽以47：70慘敗西班牙隊。
2002年南斯拉夫隊在8強以81：78擊敗美國，最終奪下冠軍。他們是最後一支在世界盃擊敗美國隊後，繼續贏球的隊伍。
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