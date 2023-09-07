男籃世界盃／4強出爐 加拿大擊敗斯洛維尼亞晉級

加拿大今天在世界盃男籃賽8強賽，以100比89擊敗斯洛維尼亞，搭上晉級末班車，4強賽將對決塞爾維亞，而晉級4強的塞爾維亞、德國確定取得巴黎奧運門票。

世界盃男籃8強賽在菲律賓舉辦，由NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，今天對決擁有7名NBA現役球員助陣的加拿大，而加拿大攻防兩端都相當出色，前5戰場均得分95.4分，失分僅73.4分。

值得注意的是，今天比賽又以唐西奇與奧克拉荷馬雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）之間對決最有看頭，唐西奇賽前5場比賽平均得分26.4分，暫居大會得分王。

兩隊前2節勢均力敵，加拿大攻勢多點開花，而斯洛維尼亞憑藉著三分球17投10中，半場結束以50比50戰成平手，唐西奇2節進帳17分，與亞歷山大13分互別苗頭。

加拿大下半場火力升溫，由巴瑞特（RJ Barrett）、亞歷山大聯手發動一波19比5攻勢，一度取得雙位數領先，唐西奇隨後連得5分率領斯洛維尼亞吹起反攻號角，前3節結束將比分追成71比80。

巴瑞特決勝節持續在進攻端挹注得分，兩隊差距再度來到雙位數，加拿大布魯克斯（Dillon Brooks）在首節違反運動精神犯規後，末節倒數7分06秒又因技術犯規遭驅逐出場，而不到30秒，唐西奇則因抱怨裁判判決，領到第2次技術犯規，同樣遭驅逐，也為斯洛維尼亞反攻增添變數。

斯洛維尼亞靠著普萊佩里奇（Klemen Prepelic）三分球，以及赫羅瓦特（Gregor Hrovat）連得4分，試圖拉近分數，依舊未能改變戰局，加拿大最終以11分差贏得勝利。

加拿大此役亞歷山大表現最佳，全場12投8中，轟下31分，另有10籃板、4助攻，巴瑞特貢獻24分、9籃板。斯洛維尼亞唐西奇繳出26分、4籃板、5助攻，普萊佩里奇則進帳22分、5籃板、3助攻。

8強賽告一段落後，4強賽對戰組合全數出爐，美國隊9月8日將迎戰德國隊，塞爾維亞將與加拿大爭奪決賽入場券。

2024年巴黎奧運除了東道主法國自動取得參賽資格外，今年世界盃還將發出7張巴黎奧運門票，由世界盃美洲、歐洲戰績最佳的前2名球隊，包括美國與加拿大、德國與塞爾維亞，與非洲、亞洲、大洋洲戰績最佳隊伍南蘇丹、日本、澳洲獲得奧運入場券。