NBA／小波特當中信反毒大使 「愛傳球」同樂

中國信託商業銀行贊助「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」，邀請NBA總冠軍丹佛金塊隊小前鋒小波特訪台，昨天他赴T1聯盟總冠軍新北中信特攻隊練習球場交流訓練菜單，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒更親自到場，送上印有背號1號及「PORTER JR.」的中信特攻球衣，邀請小波特成為中國信託反毒大使。

小波特出身籃球世家，從小展現極高籃球天賦，儘管生涯歷經三次背部手術仍堅持不懈努力站回頂尖球員行列，上賽季更助金塊贏得隊史首冠，對於籃球生涯成就，小波特將一切歸功於信仰，透露訪台行程將聚焦公益，希望自己的信仰及故事能影響更多人。

辜仲諒表示，做為一名NBA球星，小波特為人隨和、謙虛，樂於分享自身經驗，這對孩子來說非常難得，同時他認同中信特攻以反毒做為核心理念，成為中國信託反毒大使，更是意義非凡。

小波特不藏私，與中信特攻球員分享NBA總冠軍訓練菜單，以及自己如何強化與團隊的合作默契，和小波特同隊的中信特攻魏嘉豪難掩興奮表示，「第一次和NBA球星鬥牛，很想看他表演。」

中信銀行也特別邀請「愛傳球」公益專案贊助的新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校籃球社共60名學生，和小波特近距離互動，現場大玩籃球版的鬼抓人遊戲。

「愛傳球」為中信銀行去年啟動的公益專案，攜手前職籃選手及專業籃球教練，協助2所國中成立籃球社團，透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標並提升自信心。