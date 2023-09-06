世界盃男籃／唐西奇遭驅逐 亞歷山大31分率加拿大晉4強

世界盃4強賽最後一張晉級門票在今天晚間由斯洛維尼亞與加拿大爭奪，本場比賽雙方也發生激烈的肢體對抗，導致加拿大布魯克斯布魯克斯（Dillon Brooks）與斯洛維尼亞唐西奇（Luka Doncic）在第四節雙雙遭驅逐出場，不過加拿大在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、巴瑞特（RJ Barrett）聯手攻得55分下，終場就以100：89擊敗斯洛維尼亞，4強賽將對上塞爾維亞。

今年排出7名NBA現役球員豪華陣容的加拿大，闖進到8強賽後碰上由唐西奇領軍的斯洛維尼亞，雙方也上演了一場激戰，本場比賽加拿大開賽就派出布魯克斯與多特（Luguentz Dort）輪流對唐西奇採取貼身防守讓他無法輕易觸球，不過高強度的防守，也讓灰熊布魯克斯開賽兩分半鐘就賠上違反運動精神犯規。

儘管唐西奇在進攻端受到加拿大的重兵看防，但他仍持續透過傳球為球隊製造攻勢，首節斯洛維尼亞就投進5顆三分球，上半場更是以近6成命中率投進10顆三分球，與先發五虎多點開花的加拿大展開激烈拉鋸，上半場打完兩隊也戰成50：50平手。

上半場唐西奇依舊有17分、3助攻演出，至於加拿大則是以亞歷山拿下13分表現最佳，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）則拿下10分。

易籃後加拿大在巴瑞特頻頻切入撕裂防線，加上亞歷山大與亞歷山大-華克補上兩記三分冷箭下，加拿大一度取得16分領先，不過唐西奇隨後連得5分止血，幫助斯洛維尼亞在三節打完，追到個位數的9分落後。

第四節巴瑞特完成一次爆扣「三分打」，幫助加拿大一度拉出7：0開節攻勢，再將領先優勢擴大到16分，比賽最後7分鐘加拿大布魯克斯吞下技術犯規，遭到驅逐出場，但隨後唐西奇也因為抱怨裁判判決，吞下個人第二次技術犯規，同樣驅逐出場。

儘管唐西奇退場後洛維尼亞在普配利奇（Klemen Prepelic）領軍下，在比賽最後4分鐘追到9分落後，但最終也未能再將差距縮小，由加拿大以11分差距挺進到4強，4強賽也確定由加拿大出戰塞爾維亞，德國對決美國，這也代表這次世界盃歐洲區的2張奧運門票將由塞爾維亞與德國拿下。