男籃世界盃／德國險勝拉脫維亞 4強對決美國

德國隊今天在世界盃男籃賽8強賽迎戰拉脫維亞，決勝節一度領先雙位數，倒數33秒被追成2分差，最終頂住對手反撲，以81比79有驚無險收下勝利，4強賽將對決美國隊。

世界盃男籃賽8強賽在菲律賓舉行，由效力於多倫多暴龍的施洛德（Dennis Schroder）率領德國隊，賽前5戰全勝。

拉脫維亞預賽曾擊敗法國隊，16強分組賽更接連扳倒衛冕軍西班牙和巴西，首度參賽就闖進8強，也是本屆最大黑馬，今天8強賽與德國隊一役，在貝坦斯（Davis Bertans）2記三分球帶領下，開局以13比3領先。

德國隊靠著佛伊格曼（Johannes Voigtmann）三分球及時回神，首節追成13比16，次節找回節奏的德國隊，由蒂曼（Johannes Thiemann）率隊搶分，並靠著洛（Maodo Lo）上半場結束前飆進三分球，以36比34反超。

雙方易籃後陷入拉鋸戰，德國隊前3節結束僅領先3分，末節一開始靠著一波12比1攻勢拉開差距。

拉脫維亞展現韌性，儘管倒數2分24秒仍落後10分，由庫魯斯（Rodions Kurucs）三分球展開反攻，而薩加斯（Arturs Zagars）最後33秒上籃，更將分數拉近至2分差，可惜未能再追加分數，最終由德國帶走勝利。

德國隊繼2002年後，隊史第2度闖進4強，將與美國男籃爭奪決賽門票。

德國隊F．華格納（Franz Wagner）在預賽首戰對戰日本一役扭傷腳踝後，缺席4場比賽，今天歸隊首戰就建功，攻下全隊最高16分，外加8籃板、3助攻，歐布斯特（Andreas Obst）拿下13分、2籃板。

拉脫維亞團隊前5戰外線命中率平均40.2%，儘管今天命中率略為下滑，全場仍投進13顆三分球，陣中2名球員得分20分以上，薩加斯繳出24分、8助攻，貝坦斯（Davis Bertans）拿下20分，可惜未能幫助球隊延續黑馬傳奇。