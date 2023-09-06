NBA／小波特與中信特攻交流訓練菜單 黃泓瀚獲讚賞

NBA丹佛金塊球員小波特（Michael Porter Jr.）在今天展開訪台行程，首站就來到T1聯盟新北中信特攻練習場大方分享自己訓練菜單，並與特攻球員一同練球和鬥牛，而球隊新成員黃泓瀚也獲得小波特的讚揚。

小波特今天抵達特攻練習場後，從一開始帶著特攻籃球隊球員暖身、三人快攻傳球，三分線跳投對戰，到最後半場四對四鬥牛賽，都是全力以赴，最後的鬥牛賽原先只打一場、先得7分決勝負，結果首場由全是特攻球員的地主隊拿下，小波特馬上追加成三戰兩勝制。

最後一戰小波特「動真格」，將賽制比數增加至11分，在5：8落後的情況下，連投兩顆外線、一球切入禁區放進籃框追成平手，雙方你來我往互不相讓，關鍵分由今年季後甫加入特攻的黃泓瀚直接在小波特面前三分線出手投進，投進後興奮轉身對特攻總教練李逸驊揮手吶喊，小波特也因此對黃泓瀚印象深刻，不吝嗇地讚揚，「好球。」

小波特肯定特攻球員表現，很開心能有這次交流經驗，從對戰過程中，充分感受到特攻是台灣職籃的冠軍隊伍，「素質非常好。」也勉勵球員繼續訓練，變壯、變快，追求更好的成績。

特攻球員也提問，在NBA賽季遇到最強勁的對手是哪隊？小波特直指是鳳凰城太陽，因為他們擁有杜蘭特（Kevin Durant），小波特也說，這次來台，很想嚐嚐台灣的米飯料理，因為他對亞洲食物很有興趣，而米飯就是亞洲食物的典型代表。

受到小波特肯定的黃泓瀚表示，觀察到小波特不太從左邊進攻，加上小波特一直想蓋他火鍋，看到NBA球星百分百投入賽事，也激發自己求勝慾望，「不能隨便當兒戲，想要更認真去擊敗他。」

黃泓翰與小波特同樣都打小前鋒位置，觀察到他的過人和出手速度極快以及跳投爆發力，真的是「望塵莫及」，而這次與小波特同隊的魏嘉豪難掩興奮神情，「這是第一次和NBA球星鬥牛，很想看他表演。」更指出小波特在早先練習時關心球員表現，親和力十足。