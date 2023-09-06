NBA／小波特攜手中信做公益 與學生大玩籃球版鬼抓人

中國信託商業銀行贊助「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」，邀請NBA總冠軍丹佛金塊隊小前鋒小波特（Michael Porter Jr.）訪台，今天他赴T1聯盟總冠軍新北中信特攻練習球場交流訓練菜單，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒更親自到場送上印有背號1號及「PORTER JR.」的中信特攻球衣，還邀請小波特成為中國信託反毒大使。

小波特出身籃球世家，從小展現極高籃球天賦，高中時曾被評選為五星高中生，後來陷入傷痛低潮，歷經三次背部手術仍堅持不懈努力站回頂尖球員行列。2022-2023 NBA季後賽小波特共出賽20場，以全場平均攻下13.4分、8.1個籃板，助球隊贏得隊史47年來首座NBA總冠軍，小波特將一切歸功於信仰，透露訪台行程將聚焦公益，希望自己的信仰及故事能影響更多人。

辜仲諒董事長表示，做為一名NBA球星，小波特為人隨和、謙虛，樂於分享自身經驗，這對孩子來說非常難得，同時他認同中信特攻以反毒做為核心理念，成為中國信託反毒大使，更是意義非凡。

小波特訪台首站不藏私，與中信特攻球員分享NBA總冠軍訓練菜單除了職籃交流，中信銀行特別邀請「愛傳球」公益專案贊助的新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校籃球社共60名學生，和小波特近距離互動，現場大玩籃球版的鬼抓人遊戲，十分熱烈。

「愛傳球」為中信銀行2022年啟動的公益專案，攜手前職籃選手及專業籃球教練，協助2所國中成立籃球社團，透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標並提升自信心。

平溪國中籃球社趙姓學生激動表示，沒想到竟然能與NBA球星一起遊戲，這是一輩子難忘的回憶，小波特輕鬆寫意的球技更令人印象深刻，未來會更認真練球、邁向籃球夢。

楊梅國中秀才分校謝恩則興奮不已，玩遊戲時甚至「玩到自首，我願意被他抓」，希望與球星近距離接觸，並直呼「小波特的球技太強了」，不論是外線、快攻還是急停跳投，有太多可學習之處，謝恩期許自己更精進，未來能進入高中籃球聯賽（High School Basketball League, HBL）的強隊。