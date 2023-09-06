快訊

海葵遠離後「鏡頭君」復工了！民眾看合歡山武嶺監視器 驚覺一處大不同

大雨宣洩不及沖毀天花板！醫院門診區驚見「瀑布」 院方急疏散患者

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

NBA／小波特攜手中信做公益 與學生大玩籃球版鬼抓人

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
NBA球星小波特與新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校小朋友近距離互動玩起籃球版鬼抓人，氣氛熱烈。圖／中信銀行提供
NBA球星小波特與新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校小朋友近距離互動玩起籃球版鬼抓人，氣氛熱烈。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行贊助「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」，邀請NBA總冠軍丹佛金塊隊小前鋒小波特（Michael Porter Jr.）訪台，今天他赴T1聯盟總冠軍新北中信特攻練習球場交流訓練菜單，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒更親自到場送上印有背號1號及「PORTER JR.」的中信特攻球衣，還邀請小波特成為中國信託反毒大使。

小波特出身籃球世家，從小展現極高籃球天賦，高中時曾被評選為五星高中生，後來陷入傷痛低潮，歷經三次背部手術仍堅持不懈努力站回頂尖球員行列。2022-2023 NBA季後賽小波特共出賽20場，以全場平均攻下13.4分、8.1個籃板，助球隊贏得隊史47年來首座NBA總冠軍，小波特將一切歸功於信仰，透露訪台行程將聚焦公益，希望自己的信仰及故事能影響更多人。

辜仲諒董事長表示，做為一名NBA球星，小波特為人隨和、謙虛，樂於分享自身經驗，這對孩子來說非常難得，同時他認同中信特攻以反毒做為核心理念，成為中國信託反毒大使，更是意義非凡。

小波特訪台首站不藏私，與中信特攻球員分享NBA總冠軍訓練菜單除了職籃交流，中信銀行特別邀請「愛傳球」公益專案贊助的新北市平溪國中、桃園市楊梅國中秀才分校籃球社共60名學生，和小波特近距離互動，現場大玩籃球版的鬼抓人遊戲，十分熱烈。

「愛傳球」為中信銀行2022年啟動的公益專案，攜手前職籃選手及專業籃球教練，協助2所國中成立籃球社團，透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標並提升自信心。

平溪國中籃球社趙姓學生激動表示，沒想到竟然能與NBA球星一起遊戲，這是一輩子難忘的回憶，小波特輕鬆寫意的球技更令人印象深刻，未來會更認真練球、邁向籃球夢。

楊梅國中秀才分校謝恩則興奮不已，玩遊戲時甚至「玩到自首，我願意被他抓」，希望與球星近距離接觸，並直呼「小波特的球技太強了」，不論是外線、快攻還是急停跳投，有太多可學習之處，謝恩期許自己更精進，未來能進入高中籃球聯賽（High School Basketball League, HBL）的強隊。

小波特表示，為了追逐夢想，他做了很多訓練、也犧牲了很多，他勉勵這群喜愛籃球的孩子勇敢追夢，無論是運球還是投籃，多多練習、鍛鍊自己。

NBA球星小波特首度訪台，首站赴中信特攻練習球場和中信銀行贊助的兩支「愛傳球」國中籃球社團分享NBA奪冠歷程。圖／中信銀行提供
NBA球星小波特首度訪台，首站赴中信特攻練習球場和中信銀行贊助的兩支「愛傳球」國中籃球社團分享NBA奪冠歷程。圖／中信銀行提供

波特

延伸閱讀

NBA／金塊隊小波特今抵台 明現身基隆國際籃球訓練營

籃球／林秉聖合約風波雙球團沒共識 籃協宣布不再插手

籃球／我無緣參加男籃U16亞青賽 東亞籃協回覆承認不恰當

NBA／冠軍隊成員來了！波特首度抵台期待體驗寶島棒球文化

相關新聞

男籃世界盃／德國2分險勝晉4強 拉脫維亞終結黑馬之旅

隊史首度踏上世界盃舞台就闖進到8強的大黑馬拉脫維亞，今天的8強賽面對德國再度打出精彩一戰，在整場比賽一路拉鋸下，拉脫維亞...

男籃世界盃／如何守FIBA版唐西奇？布魯克斯：保持身體對抗

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）16歲就在歐洲職業賽場打球，非常適應FIBA規則，被譽為本屆世界盃最強球員。今晚8點30分加拿大將和斯洛維尼亞爭取4強門票，防守惡棍布魯克斯（Dillon

男籃世界盃／從沒有室內球場到踏入奧運殿堂 南蘇丹奇蹟之旅

對2011年才獨立的南蘇丹來說，今年9月2日是這個年輕國家歷史性的一天：南蘇丹男籃在世界盃籃球賽關鍵戰役中擊敗安哥拉，拿...

NBA／小波特攜手中信做公益 與學生大玩籃球版鬼抓人

中國信託商業銀行贊助「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」，邀請NBA總冠軍丹佛金塊隊小前鋒小波特（Mi...

NBA／金塊隊小波特今抵台 明現身基隆國際籃球訓練營

為發展基隆市籃球運動，鼓勵學生勇敢追夢，基隆市政府特別邀請到NBA丹佛金塊隊，今年賽季的冠軍成員小波特蒞臨基隆，前日小波...

男籃世界盃／分組第一卻遇美國 義教頭嘆：這就是體育

義大利昨天在世界盃8強賽遭遇強敵美國，以37分差距慘敗無緣4強，賽後義大利隊內氣氛也相當凝重，總教練波澤柯（Gianma...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦