男籃世界盃／從沒有室內球場到踏入奧運殿堂 南蘇丹奇蹟之旅

對2011年才獨立的南蘇丹來說，今年9月2日是這個年輕國家歷史性的一天：南蘇丹男籃在世界盃籃球賽關鍵戰役中擊敗安哥拉，拿下隊史首張奧運門票。

法新社等外媒報導，南蘇丹籃球協會成立不到10年，國家隊2017年開始打國際賽也不過是6年前的事，世界排名62的這支隊伍這次還是隊史首度參加世界盃，就順利摘下2024年巴黎奧運非洲區唯一1張門票。

9月2日當天，南蘇丹靠陣中效力於美國職籃NBA芝加哥公牛的瓊斯（Carlik Jones）26分、15助攻和7籃板加持下，以101比78拿下這屆世界盃第3勝；加上戰績最接近的競爭對手埃及同日敗給紐西蘭，讓南蘇丹確定取得奧運參賽資格。

南蘇丹這個國家一路走來波折重重。在歷經非洲歷時最久的衝突與動盪之後，2005年蘇丹南北雙方簽署和平協定，南蘇丹於2011年7月9日正式脫離蘇丹獨立。

然而，獨立並沒有讓南蘇丹境內衝突就此落幕。英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，2013年，總統與時任副總統鬧翻進而爆發內戰，造成400萬人流離失所，直到2018年8月，交戰雙方才為了終結內戰而簽署權力分享協議。

經過一次又一次危機的動盪後，男籃國家隊這次在世界盃的表現帶給國內民眾無限想像，大批民眾聚集在首都朱巴（Juba）透過大螢幕觀看賽事。

而這支球隊幕後最大推手當屬前NBA球星鄧恩（Luol Deng）。鄧恩在蘇丹出生，因為父親是前蘇丹政府部會首長和政治犯的關係，讓他獲得英國的政治庇護，在倫敦長大成人，並曾代表英國參加2012年倫敦奧運。

鄧恩本人在NBA征戰15個年頭，效力過公牛、克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、洛杉磯湖人、明尼蘇達灰狼等隊，期間兩度入選明星球員。退休後，他一心一意只想回饋家鄉，為南蘇丹引進資源不遺餘力，後來成為南蘇丹籃球協會主席。

目前在NBA休士頓火箭隊擔任助理教練的南蘇丹總教練艾維（Royal Ivey）透露，鄧恩是「把整副拼圖湊起來」的大功臣。在鄧恩整合下，「1年前還在室外一個淹了水、上方有老鷹盤旋球場練球」的球隊，今日才能在菲律賓球迷面前亮相。

南蘇丹國家隊陣中有不少人曾經是難民。以9月2日對安哥拉一役中貢獻17分的奧莫特（Nuni Omot）為例，他的父母為了逃避衣索比亞內戰而遠走650公里至肯亞落腳，一待就是3年，並在難民營中生下奧莫特。

他當天賽後表示，「這是史上最棒的體壇事蹟之一」。他說：「大家不了解我們一兩年前的處境…我們從室外球場打起，南蘇丹當時一個室內籃球場都沒有，籃框歪一側，高度也沒有達到官方規定的10呎」。

他說，「能走到這一步是老天保佑，多虧了球員也多虧了鄧恩才能有今天的成就」，並直呼不敢相信南蘇丹能有這一天。

本屆世界盃由菲律賓、日本、印尼共同舉辦，南蘇丹源源不絕的活力與積極態度，贏得場內外球迷的好評。

巴黎奧運男籃項目只有12隊能參加，目前已有6隊取得門票，其中法國以東道主之姿自動取得參賽權，本屆世界盃美洲戰績最佳的前兩名美國與加拿大，以及亞洲、大洋洲、非洲戰績最佳的日本、澳洲、南蘇丹也取得門票，而歐洲戰績最佳的前兩名也可獲得資格。剩下的4隊則將透過明年的最終資格賽產生。