NBA／金塊隊小波特今抵台 明現身基隆國際籃球訓練營

為發展基隆市籃球運動，鼓勵學生勇敢追夢，基隆市政府特別邀請到NBA丹佛金塊隊，今年賽季的冠軍成員小波特蒞臨基隆，前日小波特預計來台已被熱烈討論，今天確定抵台，明天參加「基隆明日之星國際籃球訓練營」，指導國高中籃球隊學生，進行技術上的訓練及交流。

丹佛金塊小波特(Michael Porter Jr.)，明天上午9點出席「基隆明日之星國際籃球訓練營」，地點在安樂高中室內運動中心。

市府表示，美國職業籃球隊「丹佛金塊」，實力戰將小波特今年僅25歲，就幫助球隊闖進NBA總冠軍賽，並拿下隊史首冠，是該隊最大的功臣之一。在高中就成為知名全美籃球明星的他，不但幫助學校拿下全州冠軍，還打出29戰的全勝戰績，美國知名體育節目更直接評為「全州最佳新人之一」。

市府表示，小波特雖然大學歷經背部傷勢困擾，導致中間籃球路稍不順遂，但憑藉著堅強的實力與努力，最後脫胎換骨，站穩在籃球界上，成為一段振奮人心追求夢想的故事。

NBA丹佛金塊隊小波特今抵台，明現身基隆國際籃球訓練營。圖／基隆市政府提供

教育處表示，基隆市籃球風氣興盛，每年度辦理籃球社區聯誼賽、3對3籃球鬥牛賽等受學生好評，許多籃球好手也都為基隆出身。這次邀請到實力派球星小波特與高中學生們互動，不僅可以激勵同學勇敢追逐夢想，也能進行籃球交流指導，訓練同學球技。

教育處提到，小波特本人也非常期待基隆的海鮮特產與美食，並且也將欣賞和平島特殊地質景觀、沙灘泳池。相信透過運動的國際交流，可以激發學生們對籃球的熱情，並透過專業指導更上一層樓，讓基隆籃球運動更為茁壯，也為基隆做一次很好的城市宣傳。