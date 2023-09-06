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NBA／伍德終於有球隊要了！ 2年約搭上湖人爭冠列車
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，長人伍德（Christian Wood）將和湖人隊簽下2年合約，第2年為球員選項。NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，合約第一年約270萬美元，第二年約303萬美元。
伍德上季效力獨行俠隊場均16.6分、7.3籃板、1.8助攻，三分球命中率更高達37.6%，沒想到自由市場開市已3個月卻乏人問津，據先前報導，這與他的打球方式和態度有關。
知名記者史密斯（Keith Smith）強調，伍德可以在湖人找回自己的價值，明年球季後重返自由市場。對湖人來說，這是很好的補強，能讓戴維斯（Anthony Davis）在例行賽保持體力。
施羅德（Dennis Schroder）可能會是伍德的榜樣，他去年9月和湖人簽下底薪合約，最終在鎂光燈焦點下找回身價，今年夏天和暴龍隊簽下2年2600萬美元合約。
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