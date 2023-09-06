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NBA／巴特勒和西班牙球王相見歡 相約4強賽再見

聯合新聞網／ 綜合報導
阿爾卡拉斯(左)、J巴爾文(中)、巴特勒(右)。 截圖自推特
阿爾卡拉斯(左)、J巴爾文(中)、巴特勒(右)。 截圖自推特

西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨天闖進美國網球公開賽8強，賽後熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和知名歌手J巴爾文（J Balvin）都與他相見歡，三人有說有笑並留下合影。

巴特勒在美網剛開打時，就曾搞笑扮演小球僮，還小試身手和阿爾卡拉斯對打。球王明顯沒有認真打，但任何事都不服輸的巴特勒大喊：「不行，這樣不夠大力！」來回幾拍後，巴特勒一記正手橫壓球讓球王無法回擊，兩人都露出笑容。

阿爾卡拉斯贏球後和巴特勒見面，並寒暄幾句。巴特勒接下來有事要去洛杉磯一趟，無緣觀看球王8強的比賽，雙方相約4強再見面，最後留下合影。

巴特勒除了看阿爾卡拉斯比賽，還會幫美國19歲女將高芙（Coco Gauff）加油，甚至提供心理輔導。高芙近日也表示，「這個男人（巴特勒）喜歡網球，他參加深夜的比賽，又來白天的比賽，我不知道他怎麼睡覺的。」

Jimmy Butler 阿爾卡拉斯

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