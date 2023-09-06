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男籃世界盃／生涯得分破400分 波格丹諾維奇還可望寫歷史

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波格丹諾維奇在世界盃生涯累積得分突破400分，有望在本屆結束前就超越德國傳奇。 歐洲新聞圖片社
波格丹諾維奇在世界盃生涯累積得分突破400分，有望在本屆結束前就超越德國傳奇。 歐洲新聞圖片社

塞爾維亞昨天在世界盃8強賽以19分差距擊敗冠軍熱門球隊立陶宛晉級4強，陣中頭號主力得分手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）僅上場27分鐘就攻下21分，不僅讓他在世界盃生涯累積得分突破400分，還有望在本屆賽事結束前，就超越德國傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）。

身為塞爾維亞近年征戰國際賽最穩定的得分手，格丹諾維奇在上屆世界盃就以總得分183分排名所有選手之冠，而今年儘管在球隊戰力變得更加完整的情況下，波格丹諾維奇上場時間與出手比例也有所減少，不過每場比賽依舊能攻下18.8分，且命中率逼近5成，展現自己的得分高效率。

在昨天8強賽出戰立陶宛攻下21分後，波格丹諾維奇世界盃生涯累積得分也來到404分，排名史上第18名，且距離第17名的諾維茨基僅剩下21分差距，有望在本屆賽事就順利超車，而他也將在接下來的4強賽中挑戰成為世界盃史上首位連續24場賽事都投進三分球的球員。

對於在16強分組賽對戰義大利失準後，近兩戰找回得分高效率，成為塞爾維亞挺進4強的關鍵，波格丹諾維奇說：「說實話，我並不是在選擇哪場比賽要打得好或是不好，有時候事情就這樣發生了，我並不會故意要投不進，每一次出手我都相信它會進。」

波格丹諾維奇不僅有機會在4強戰就超越諾維茨基，本屆賽事更有望一口氣搶攻歷史得分榜前13名，至於在世界盃史上總得分最高的則是巴西傳奇球星施密特（Oscar Schmidt）的906分，至於阿根廷史柯拉（Luis Scola）則是累積拿下716分排名第2名。

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