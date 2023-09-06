男籃世界盃／ 灌籃高手作者親赴沖繩加油 和馬場雄大互相鼓勵

日本男籃2日在世界盃17到32名排名賽擊敗維德角，睽違48年第一次「靠自己」奪得奧運門票。日本代表馬場雄大4日在社群平台X（前身推特）發布與「灌籃高手」作者井上雄彥激動擁抱的照片，揭露井上親自前往沖繩觀賽，替選手加油。

馬場發文說：「井上老師也趕到現場替我們加油！！我在世界盃比賽時總是帶著老師的代表作『浪人劍客』。我從老師的文字當中得到了多少力量啊…。老師！我們奪得了亞洲區的參賽門票！再次感謝您！」

井上先生も現地に駆けつけてくれて応援して下さいました！！



先生の一つの代表作である「バガボンド」もW杯肌身離さず持っていました。

文字を通して先生から放たれる言葉にどれほど力を貰ったことか、、。



先生！アジア代表の座を勝ち取りました！



改めて有難うございました！ pic.twitter.com/CBq44sbBqo — Yudai Baba 馬場雄大 (@yudai_baba) 2023年9月4日

他還貼上另一張圖，是井上雄彥1991年在「灌籃高手」單行本上的留言。

井上當時寫道：「日本（男籃）沒有拿到1992年巴賽隆納奧運的參賽門票。與亞洲王者中國之間的差距似乎無法輕易縮小。日本就這樣無法第二次參加奧運了嗎？難道日本擊敗中國和韓國，成為亞洲代表隊參戰奧運是不可能的？加油啊日本！」

網友也在底下推文，附上井上另一則與奧運相關的單行本留言。

在1992年發行的單行本上，井上在「作者近況欄」留言說，他實現了開始畫「灌籃高手」以來的夢想，到美國看了NBA總決賽，也到現場看了巴賽隆納奧運。

「再來的話，就是想看到日本（男籃）參加奧運。看到這些『看灌籃高手後就開始打籃球』的孩子們，長大後完成這項壯舉的話…，我會哭出來的。」這則留言現在看來就像是預言成真。

井上雄彥也在馬場的發文下留言。 法國新聞社

井上雄彥也在馬場的發文下留言：「恭喜。儘管滿身創傷，但你仍盡力為球隊奉獻自己，對此只能由衷感謝。我在最終戰的灌籃看到了灌籃武士的驕傲！」

網友紛紛留言說，「看了都要哭了」，「真的是很棒的合影」，「馬場選手，井上老師說的話，你已經實現了」。

另一名日本男籃代表富樫勇樹也發布和井上的合照，他說：「比賽前聽到（灌籃高手主題曲）『直到世界的盡頭』，渾身起雞皮疙瘩…比賽後的（灌籃高手電影版片尾曲）『第零感』也太棒了！！井上老師，感謝您一直以來的支持。」