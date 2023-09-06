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男籃世界盃／里夫斯驚天補扣 湖人、詹姆斯轉發驚呼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在第二節倒數階段的一次驚天雙手補灌，也成為本場比賽的精彩片段。 歐洲新聞圖片社
湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在第二節倒數階段的一次驚天雙手補灌，也成為本場比賽的精彩片段。 歐洲新聞圖片社

美國男籃昨天在世界盃8強賽與義大利一戰，以37分的差距一掃16強賽最後一戰輸給立陶宛的陰霾，搶下4強賽門票，而本場比賽湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在第二節倒數階段的一次驚天雙手補灌，也成為本場比賽的精彩片段，賽後包括湖人與詹姆斯（LeBron James）都轉發影片並為里夫斯送上驚呼。

今年世界盃表現搶眼的里夫斯，不僅是美國隊陣中人氣數一數二的球員，也展現自己具有獨當一面的能力，在昨天與義大利的8強戰中，他替補上陣近20分鐘就有12分4籃板3助攻的亮眼數據，尤其在第二節最後一分鐘哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在三分線外出手不進後，里夫斯跟進雙手補扣，更成為昨天比賽一大亮點。

而賽後里夫斯的精彩演出，包括湖人與詹姆斯也都在賽後轉發影片，其中詹姆斯還備註「那個男人」，對於小老弟的精彩表現似乎也感到相當滿意，賽後里夫斯談到球隊從前一場比賽的失利中觸底反彈時他說：「身為一名籃球員，你永遠都不該對自己失去信心，如果有人想要讓我喪失自信，我只能祝他們好運。」

除了進攻端有好表現外，美國隊昨天全場僅讓義大利攻下63分，總教練柯爾（Steve Kerr）也直言，這是他們今年世界盃防守表現最好的一戰，「這是我們最努力防守的一場比賽，也是我們需要在接下來兩場比賽繼續延續的。」

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