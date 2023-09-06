NBA／冠軍隊成員來了！波特首度抵台期待體驗寶島棒球文化

今年隨金塊隊打下NBA總冠軍的波特（Michael Porter Jr.）今天清晨抵達台灣，時間雖早仍吸引許多粉絲到機場接機，波特看到台灣球迷感到相當感動，現場開心地幫粉絲們簽名、合照。此行他預計停留4天3夜，活動主要以公益回饋為主，身為總冠軍成員的他也會有與台灣小球員互動，分享冠軍之路心路歷程。

身高208公分、25歲的波特，經過13小時飛行抵台仍顯精神奕奕，他表示，非常感謝星宇航空，讓他能享受A350頂級的頭等艙體驗，「我在飛機上吃好睡好，我現在感受好極了！」因贊助商邀請來台的波特，聽說台灣的棒球很厲害，期待9日到中信兄弟主場擔任開球嘉賓。

除了想感受台灣棒球文化，首度訪台的波特也想去台灣觀光景點走走，例如台北101、故宮、夜市等等，「聽說台灣人都很熱情，我迫不及待想趕快開始這趟旅程。」一旁粉絲也推薦他許多台灣特色食物，如珍奶、臭豆腐等，波特也笑笑說願意嘗試。