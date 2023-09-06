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NBA／冠軍隊成員來了！波特首度抵台期待體驗寶島棒球文化

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊隊總冠軍成員波特抵台，許多球迷接機歡迎。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台，許多球迷接機歡迎。圖／展逸國際提供

今年隨金塊隊打下NBA總冠軍的波特（Michael Porter Jr.）今天清晨抵達台灣，時間雖早仍吸引許多粉絲到機場接機，波特看到台灣球迷感到相當感動，現場開心地幫粉絲們簽名、合照。此行他預計停留4天3夜，活動主要以公益回饋為主，身為總冠軍成員的他也會有與台灣小球員互動，分享冠軍之路心路歷程。

身高208公分、25歲的波特，經過13小時飛行抵台仍顯精神奕奕，他表示，非常感謝星宇航空，讓他能享受A350頂級的頭等艙體驗，「我在飛機上吃好睡好，我現在感受好極了！」因贊助商邀請來台的波特，聽說台灣的棒球很厲害，期待9日到中信兄弟主場擔任開球嘉賓。

除了想感受台灣棒球文化，首度訪台的波特也想去台灣觀光景點走走，例如台北101、故宮、夜市等等，「聽說台灣人都很熱情，我迫不及待想趕快開始這趟旅程。」一旁粉絲也推薦他許多台灣特色食物，如珍奶、臭豆腐等，波特也笑笑說願意嘗試。

波特籃球生涯數度波折，曾經歷過3次背部手術，仍展現永不放棄的精神，今年總冠軍賽系列戰曾表現低迷，但關鍵戰役繳出「雙10表現」，成為奪冠功臣之一，他把這些榮耀都歸給信仰，「我希望我的信仰跟我的故事可以影響更多人，這是我的終極目標。」波特非常期待與台灣在地運動員的交流，不管是出席開球或是公益活動等，都希望可以把自身的經歷傳達給更多年輕球員。

金塊隊總冠軍成員波特抵台。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台，許多球迷接機歡迎。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台，許多球迷接機歡迎。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台，許多球迷接機歡迎。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台，許多球迷接機歡迎。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台。圖／展逸國際提供
金塊隊總冠軍成員波特抵台。圖／展逸國際提供

波特 金塊 中信兄弟 中職

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