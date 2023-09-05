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NBA／詹皇和喬丹誰才是GOAT？經紀人保羅提另類觀點

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透

過去喬丹（Michael Jordan）被許多球迷認為是史上最佳球員（GOAT），不過詹姆斯（Lebron James）持續累積生涯數據並打破各項紀錄，加上他經常在個人社群替自己造勢，開始有不少球迷認同詹皇才是GOAT，詹皇的經紀人保羅（Rich Paul）也提出觀點，認為詹姆斯所處的時代比喬丹更加艱難。

保羅近日在亞瑞納斯（Gilbert Arenas）節目上，提出詹姆斯比較偉大的原因，他認為詹姆斯比喬丹面臨更多媒體壓力，「喬丹改變比賽，布萊恩（Kobe Bryant）後來出現成為他的剪影。他們都很偉大，但詹姆斯是第1個1年365天都得應付媒體的球員，還要處理那些沒專業素養的意見。」

保羅進一步解釋，「詹姆斯不一定會照人們的期望做事，有時會照自己的想法去做，可能無法被人們接受，這就是詹姆斯要對抗的體育環境。喬丹沒經歷過這些，他遇過最嚴格的評論家可能是維克西（Peter Vecsey）。」

保羅認為如果詹姆斯是白金等級，喬丹可能是黃金等級，他說，「詹姆斯必須被拿來和喬丹比較，那喬丹要和誰比較？」

LeBron James 喬丹

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