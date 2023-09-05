NBA／比Kobe和喬丹差距還大！傑佛森認為柯瑞不如魔術強森

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）和魔術強森（Magic Johnson）誰才是歷史最佳控衛，近期成為熱門話題，曾和柯瑞當過隊友的退役球員傑佛森（Richard Jefferson）直言，柯瑞還遠比不上魔術強森。

柯瑞日前上退役球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）節目，被問到「你是史上最強控衛嗎？」柯瑞說：「是的，我想這個提問是將我和魔術強森做比較，顯然我必須這樣回答，魔術強森的成就偉大的不可置信，所以我從未想過自己能和他相提並論，但人們覺得這樣的討論很有趣，因為能夠看到跨時代的對抗及爭論，我很喜歡。」

傑佛森曾和生涯初期的柯瑞當過隊友，他認為柯瑞很偉大，也夠格說自己很偉大，但與魔術強森比較還差很遠，他說，「他與魔術強森間的差距，比Kobe和喬丹間的差距還大。」

佛萊（Channing Frye）和傑佛森有類似看法，他還提到魔術強森生涯初期就很驚人，「魔術強森是唯一拿到FMVP的菜鳥，幾乎每年都在爭奪MVP，總冠軍一座接著一座。柯瑞確實很特別，但他沒有達到他那種程度。」