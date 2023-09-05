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PLG／上季落男兒淚 沃許本續留領航猿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿隊和沃許本完成續約。圖／領航猿隊提供
領航猿隊和沃許本完成續約。圖／領航猿隊提供

剛宣布和「台版LBJ」周儀翔簽下延長合約的桃園璞園領航猿隊，今天再宣布與外籍中鋒沃許本（Jason Washburn）完成續約，新賽季將繼續聯手，幫助領航猿開疆闢土。

沃許本上季加入領航猿，例行賽出賽26場，平均上場時間達到33分鐘，兩分命中率超過5成，場均有21.3分、10.6籃板表現，是領航猿創下10連勝聯盟紀錄的重要關鍵；4月8日桃園主場迎戰新北國王，沃許本錯失致勝球，讓領航猿以1分之差吞下聯盟史上最長9連敗，他雖轟下38分蛋賽後淚灑球場，讓許多球迷都十分感動，隔天也率隊止敗，並助隊闖進季後賽。

領航猿表示，上季賽事結束後，球團便積極與沃許本洽談續約事宜，日前雙方也完成合約簽署。

確定再披領航猿戰袍，沃許本說：「我已經迫不及待的想要回到賽場，並為領航猿拿下每場勝利，也很開心能夠再與橙客們一同奮戰。」

領航猿表示，沃許本是位理性與感性兼顧的球員，「除了優秀的籃球技巧之外，相信所有橙客都不會忘記在上季球隊戰績失利時，他所流下的男兒淚，這樣的求勝心和榮譽心都在在帶動著球隊的成長，非常開心沃許本能夠回歸，相信他的加入能幫助領航猿再創佳績。」

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