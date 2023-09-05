PLG／國王確定出征東超聯賽 將與琉球黃金國王同組

PLG新北國王隊今天宣布收到邀請，正式成為PLG參與2023-24 EASL東亞超級聯賽（East Asia Super League）的其中一支隊伍，將與日本B.LEAGUE、韓國KBL、菲律賓PBA頂尖職業隊伍展開主客場較量，皇家禁衛軍也將於新北市新莊體育館主場，迎戰各國勁旅。

國王總經理毛加恩說：「征戰第3季PLG總冠軍系列戰時，就和EASL執行長馬特（Matt Beyer）討論過，在全新賽季加入東超的可能性，能和亞洲頂尖球隊一同較勁，一直都是新北國王在經營球隊上，其中一個邁向國際化的目標，這也是每年球隊都會送球員到美國移地訓練的原因，期盼能在球隊建立一個核心價值，不斷挑戰更高水準的賽事；能代表PLG參與這樣的亞洲頂級聯盟，不僅對於球隊經營上是種肯定，對年輕球員未來發展也有很棒的啟發。」

在新賽季能成為東超的一份子，執行長陳信生也表達榮幸之意：「新北國王一直以來都希望去建立一個傳統，就是不斷的挑戰頂尖、成為最好，能參與EASL賽事讓人十分興奮，能和這些亞洲強權對抗是很難得的機會。」

新北國王在EASL新賽季將與韓國KBL 2022-23亞軍首爾SK騎士、日本B.LEAGUE 2022-23冠軍琉球黃金國王以及擁有菲律賓PBA冠軍資歷巴朗加國王同組較勁，國王與騎士們將掀起東亞的部落戰爭；預計將於11月新莊體育館主場進行本賽季首場EASL賽事，相關票務資訊將於10月中旬公佈。