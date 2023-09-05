男籃世界盃／遭立陶宛球員吐舌嘲諷成名場面 里夫斯沒放心上
美國男籃前天在世界盃以104：110不敵立陶宛隊，立陶宛球員卡里尼亞斯卡斯（Vaidas Kariniauskas）不僅對里夫斯（Austin Reaves）噴垃圾話，吐舌頭動作更成為名場面。里夫斯今天受訪時直言，「這就是籃球。」
里夫斯是本屆美國男籃當紅炸子雞，沒想到對上立陶宛卻踢到鐵板，進攻端沒太多表現外，防守被卡里尼亞斯卡斯硬吃，還遭吐舌嘲諷。卡里尼亞斯卡斯賽後解釋，會這麼做是里夫斯哥哥大里夫斯（Spencer Reaves）給的建議。
對此，里夫斯受訪時回應，「這就是籃球比賽，他在戰鬥，我也在競爭。我對他那個動作沒任何感覺，不會看作是恩怨。我職業生涯中常被人斜視，做了一些事，這就是籃球。」
「這真的不重要，他們做為團隊打出一場好比賽，他們擊敗了我們，我們一定會反彈」里夫斯說。
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