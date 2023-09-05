男籃世界盃／八強戰將開打 6支歐洲球隊搶2張奧運門票

FIBA籃球世界盃5日將迎來最刺激的八強戰！籃球世界盃5日下午由義大利對決世界霸主美國隊，立陶宛迎戰塞爾維亞，揭開八強的序幕戰。

世界盃將與明年的巴黎奧運掛鉤，有7席會出自於本屆賽事，其中6支晉級八強的歐洲隊伍得爭2席奧運資格，預期相當激烈。另外據外媒分析，美國本屆陣容在禁區與進攻籃板爭奪表現不佳，突圍難度不小。

美國複賽戰況浮現陰霾

根據《奧林匹克體育新聞》報導，FIBA世界盃最終八強戰於5日下午打響，由2場對決打頭陣，分別是歐洲內戰立陶宛與塞爾維亞，以及世界霸主美國對決義大利，另外2個八強對戰組合會在6日開打，由前兩輪全勝的德國對戰拉脫維亞，以及加拿大對決斯洛維尼亞，德國隊或是本屆奪牌大熱門。

多數球迷關心美國隊的狀態，據《CBS體育網》分析，美國本屆禁區防守與籃板守護都不佳，成績恐難太好。美國在第一輪小組賽輕鬆出線，場均勝分達到36.3分，但進到第二輪的兩戰就顯露出問題，首戰打黑山共和國的進攻籃板狂輸15個，雖然最終驚險勝出，但次役對立陶宛就沒那麼幸運，第二波進攻得分是淒慘的2:17，進攻籃板輸了一倍，以6分之差輸球。

爭明年巴黎奧運門票

本屆世界盃同樣與奧運資格掛鉤，明年巴黎奧運會開出7張門票給世界盃，分別給到各大洲參戰隊伍排名較高者，歐洲與美洲各2席，亞、非、大洋洲各1席，美洲僅美國與加拿大打進4強，雙雙直接搶下門票，亞洲門票給到本屆賽會打出精彩表現的日本隊（排名已確定是19名，亞洲最高），非洲則是總排名第17的南蘇丹，大洋洲門票是總排名第10的澳洲拿走。歐洲相對艱難，當前晉級八強有6支歐洲隊，由排名最高2隊取得2張門票。

巴黎奧運籃球12席會發出7席給到本屆世界盃，一席是地主法國，剩下4席則由明年七月初的最終資格賽決定，世界盃排名較末的隊伍連最終資格賽席次都未能取得，本次賽會後，提前告別巴黎奧運的國家隊包含亞洲的中國、伊朗、約旦，非洲的佛得角，美洲的委內瑞拉。

【更多精采內容，詳見 】