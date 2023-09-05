NBA／湖人泡泡冠軍不純？詹皇經紀人：柯瑞奪冠就不會被質疑

2019-20賽季尾聲因新冠疫情進入泡泡園區，最終詹姆斯（LeBron James）率領湖人奪下隊史第17冠，不過這一冠常被外界認為要打上星號，對此詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）表示，「如果是柯瑞（Stephen Curry）奪冠就不會被質疑。」

2020年泡泡冠軍分為兩派意見，有人認為缺乏主客場制度和現場球迷支持，因此這座冠軍要特別被註記；另一派球迷則認為，所有團隊都身處相同條件中，非常公平。保羅近日在亞瑞納斯（Gilbert Arenas）節目上說：「如果柯瑞在泡泡園區奪冠，他們會懷疑嗎？不，他們不會。」

格林（Danny Green）曾3度奪下NBA冠軍，也是2020年湖人隊一員。他先前受訪時直言，泡泡冠軍是最難拿到的冠軍，「你要在那待100天不能離開，心理會有很大壓力。我們要打很多比賽，且比賽間休息時間很短，那真的很辛苦。」

詹姆斯在2020年總冠軍系列賽，場均29.8分11.8籃板8.5助攻，幫助湖人以4：2擊敗熱火。這是詹姆斯生涯第4度奪冠，也拿到個人第4座FMVP。