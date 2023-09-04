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男籃世界盃／對手也致敬！伊朗名將38歲哈達迪國家隊退休

聯合新聞網／ 綜合報導
哈達迪正式退休。 截圖自推特
哈達迪正式退休。 截圖自推特

伊朗男籃結束本屆世界盃賽程，傳奇巨塔哈達迪（Hamed Haddadi）今天正式在個人社群宣布結束22年國家隊生涯。

哈達迪本屆賽會場均10分6.3籃板3.5助攻1.5阻攻，最後一場比賽他攻下14分8籃板，伊朗以73：81不敵黎巴嫩隊，最終以第31名作收。賽後黎巴嫩球員集中在球場中間，上前向這位西亞傳奇告別，不分敵我的畫面相當感人，哈達迪離場前也向球迷揮手說再見。

哈達迪今天正式宣布脫下伊朗隊戰袍，他寫道，「告別國家籃球隊很難，但有一天它必須發生，那天就是2023年印尼雅加達世界盃最後一場比賽。我要感謝所有支持我的人，甚至要感謝那些批評我、讓我更加認真實現目標的人。特別感謝我的家人、教練、朋友及隊友們，這段時間陪伴和支持我，祝伊朗國家隊能取得成功。」

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